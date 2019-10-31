Зважені та щасливі 9 выпуск 10: смотреть онлайн - 31.10.2019

Зважені та щасливі 9 выпуск 10 - лучшее детям

В четверг, 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера десятого выпуска самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі 9». Подробности нового выпуска шоу - на Без Табу.

На юбилейной десятой неделе испытаний взвешенных и от того счастливых в лагерь похудения приедут гости – маленькие толстячки возрастом от 9 до 12 лет и весом от 75 до 116 кг. Ведущая Анита Луценко решила устроить детскую неделю. Каждая пара станет на семь дней “родителями” ребенка с лишним весом.

Коричневой команде достанется 13-летний участник с весом, большим, чем у некоторых участников 9 сезона, - 116 кг!

Зважені та щасливі 9 выпуск 10 - "Дочки-матери"

Кроме того, у ребенка непростой характер, который столкнется со сложным характером его "родителя" - Евгения. И он единственный маленький участник, который сам не заинтересован в том, чтобы похудеть. А хотят мама и бабушка, поскольку его дедушка умер от ожирения сердца.

Смогут ли участники найти компромисс с детьми? Они должны помочь детям сдать нормативы, которые у них не получаются: прыжок через козла, бег, велосипед и тд.

Зважені та щасливі 9 выпуск 10 - испытание бассейном

На конкурсе каждая семья должна будет качать пресс на платформе над водой. Одна ошибка – и ты в бассейне. Неужели кто-то из участников окажется слабее ребенка, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 выпуск 10: смотреть онлайн анонс - 31.10.2019:

1