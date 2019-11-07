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Зважені та щасливі 9 выпуск 11: смотреть онлайн - 07.11.2019

17:30
Зважені та щасливі 9 выпуск 11 - на проект возвращаются вылетевшие участники - фото 1
Зважені та щасливі 9 выпуск 11 - на проект возвращаются вылетевшие участники / СТБ

В четверг, 7 ноября, на СТБ - смотрите прямой эфире 11 выпуска шоу Зважені та щасливі 9. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

На одиннадцатой неделе битвы за похудение участников Зважені та щасливі 9 ждет самое экстремальное испытание в истории проекта. Им придется перебраться с одной стороны конструкции на противоположную при помощи только веревки.

Зважені та щасливі 9 - как худели в 10 выпуске

Партнеры будут вынуждены передавать друг другу край веревки, чтобы каждый закреплял ее со своей стороны. И таким образом плести паутину, которая поможет продвинуться к финишу. И делать это нужно будет на высоте 30 метров.

Также неожиданный сюрприз от Аниты Луценко – дополнительные участники, которые появятся на проекте всего за шесть недель до финала. К концу выпуска из семи участников останется… десять.

Зрители снова увидят Лалу, Колю, Сашу и даже Наташу из розовой команды, которая вылетела лишь на прошлой неделе, в 10 выпуске.

Зважені та щасливі 9 выпуск 11: смотреть онлайн анонс - 07.11.2019:

Смогут ли они доказать, что достойны второго шанса, который им предоставила Анита, узнаем уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

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Анита Луценко Иракли Макацария Марина Боржемская СТБ Шоубиз
Без Табу
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