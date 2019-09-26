Зважені та щасливі 9: выпуск 5 - смотреть онлайн - 26.09.2019

Этюд в красных тонах - в 5 выпуске Зважені та щасливі 9

В четверг, 26 сентября, начиная с 19:00 на телеканале СТБ смотрите онлайн пятый выпуск проекта «Зважені та щасливі» 9. Все подробности выпуска - на Без Табу.На пятой неделе участники встретятся на горе высотой в 20 метров.

На пятой неделе участники шоу Зважені та щасливі 9 встретятся со своими страхами на холме высотой в 20 метров.

По задумке, командам придется добраться до верхушки, лежа на спине, а единственное, что им будет помогать - общий гриф. Благодаря ему пары будут цепляться и подтягиваться.

Видишь, там на горе... / Зважені та щасливі 9 - выпуск 5

Одиночек будет ждать еще больший сюрприз - они будут подниматься самостоятельно. Но за эти сверхусилия Анита Луценко подготовила неслыханный бонус за победу – минус 6 кг. Алене снова придется мотивировать своего партнера, а Руслану – успокаивать истерики Лалы.

После конкурса участники смогут свои бонусные килограммы обменять на маникюр, массаж или даже просмотр футбола с пивком! Пойдут ли на такой риск пары или оставят все килограммы до взвешивания? Все узнаем вечером в четверг.

Не пытаейтесь повторить / Зважені та щасливі 9 - выпуск 5

Тренеры команд - Марина Боржемская и Иракли Макацария - пожалеют своих подопечных и устроят приятную неожиданность – покажут видеообращения от родных, а также разыграют пятиминутный разговор по телефону. И самое напряженное взвешивание проекта. Какие результаты участников заставят Аниту и тренеров уйти из проекта?!

Зважені та щасливі 9 - смотреть онлайн 5 выпуск - анонс 26.09.2019:

Смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ самый весомый проект страны «Зважені та щасливі».