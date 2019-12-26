Зважені та щасливі 9 выпуск 18: смотреть онлайн финал - 26.12.2019

Зважені та щасливі 9 - смотрим финал

В четверг, 26 декбря, смотрите в эфире СТБ финал 9 сезона шоу Зважені та щасливі, в котором вы узнаете, кто из взвешенных станет счастливым победителем проекта. Все подробности и весь выпуск онлайн - смотрите на Без Табу.

В финале зрители увидят, как преобразились 18 толстяков, которые 8 месяцев назад пришли в лагерь похудения, чтобы изменить свою жизнь. Это будут невероятные перевоплощения.

Вечером станут известны имена победителей основного взвешивания и домашнего.

Победителем основного взвешивания станет одна из пар-финалистов – розовые Паша с Наташей или коричневые Женя с Тамарой.

У кого же было больше сил и терпения, стремления к похудению и победе. Победителем домашнего похудения станет один участник, который как мы увидим в финале, скинул больше 50% от своего веса.

Более того, один из участников осмелится сделать предложение своей половинке. Неужели концепция сезона сыграет для кого-то знаковую роль в жизни, и на проекте сложится семейная пара? Сможет ли Николай Ворошнов побить свой рекорд первого сезона? И чьи же участники станут победителями: пара опытного тренера Марины Боржемской или тренера-новичка Иракли Макацарии?

Зважені та щасливі 9 выпуск 18: смотреть онлайн анонс финала - 26.12.2019: