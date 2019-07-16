война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский

Филатов ради победы над Коломойским перекрыл мост через Днепр

Вчера, 19:40
Новый мост в Днепре перекрыли из-за спора Филатова с Зеленским и Богданом - фото 1
Новый мост в Днепре перекрыли из-за спора Филатова с Зеленским и Богданом

После заключения Бориса Филатова пари с президентом Владимиром Зеленским, которое обоим буквально навязал постоянный спутник главы государства Андрей Богдан, жителей областного центра ожидал неприятный сюрприз.

В попытке показать друг другу, кто круче, передавшие привет от Коломойского Богдан и Зеленский поставили городского голову в неприятную ситуацию: ему во что бы то ни стало нужно завершить работы по реконструкции Центрального моста в кратчайшие сроки.

Богдан скандально передал привет Филатову, а Зеленский стоял и улыбался (ВИДЕО)

А поскольку полумеры здесь чреваты увольнением, решать вопрос по принципу починки многострадального столичного Южного, Филатов не стал. Судя по всему, в надежде уделать зарвавшегося Богдана и хитреца-Коломойского, городской голова посчитал, что можно и днепровцам временно жизнь ухудшить, но открыть мост именно качественно, как и настаивал посланник от олигарха.

Чтобы успеть к дате "Х" - 14 сентября, в мэрии приняли решение полностью перекрыть движение транспорта через всю конструкцию. Само собой, это просто свело на нет любое движение по городу на автомобиле или наземном транспорте. Зато игры Зеленского с Богданом и их внутренние разборки с неугодным Коломойскому мэром будут яркими.

По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, в ночь с 17 на 18 июля мост перекроют, а откроют уже восстановленный 14 сентября.

- Одним из ключевых факторов, который сподвиг власть к такому решению – это медийное пари между президентом Украины и мэром Днепра, - отметил чиновник.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
На Совбезе ООН снова унизили русских - фото 1
Заседание обеспокоенных: на Совбезе ООН русских снова поставили на место
Вчера, 21:40
СБУ накрыла серверы Дарк нета - фото 1
Лейтенант Баканов уничтожил подконтрольный ФСБ Dark Net
Вчера, 19:00
Суд отпустил одного из "Беркутовцев", причастных к убийству 48 активистов - фото 1
Суд выпустил из-под стражи обвиняемого в расстреле 48 активистов "беркутовца"
Вчера, 17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
14 июля, 17:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...