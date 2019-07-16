Филатов ради победы над Коломойским перекрыл мост через Днепр

Новый мост в Днепре перекрыли из-за спора Филатова с Зеленским и Богданом

После заключения Бориса Филатова пари с президентом Владимиром Зеленским, которое обоим буквально навязал постоянный спутник главы государства Андрей Богдан, жителей областного центра ожидал неприятный сюрприз.

В попытке показать друг другу, кто круче, передавшие привет от Коломойского Богдан и Зеленский поставили городского голову в неприятную ситуацию: ему во что бы то ни стало нужно завершить работы по реконструкции Центрального моста в кратчайшие сроки.

А поскольку полумеры здесь чреваты увольнением, решать вопрос по принципу починки многострадального столичного Южного, Филатов не стал. Судя по всему, в надежде уделать зарвавшегося Богдана и хитреца-Коломойского, городской голова посчитал, что можно и днепровцам временно жизнь ухудшить, но открыть мост именно качественно, как и настаивал посланник от олигарха.

Чтобы успеть к дате "Х" - 14 сентября, в мэрии приняли решение полностью перекрыть движение транспорта через всю конструкцию. Само собой, это просто свело на нет любое движение по городу на автомобиле или наземном транспорте. Зато игры Зеленского с Богданом и их внутренние разборки с неугодным Коломойскому мэром будут яркими.

По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, в ночь с 17 на 18 июля мост перекроют, а откроют уже восстановленный 14 сентября.

- Одним из ключевых факторов, который сподвиг власть к такому решению – это медийное пари между президентом Украины и мэром Днепра, - отметил чиновник.