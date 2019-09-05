Владимир Зеленский Владимир Цемах Верховна Рада война на Донбассе

Зважені та щасливі 9: выпуск 2 - смотреть онлайн - 05.09.2019

15:45
Зважені та щасливі - худеют весело - фото 1
Зважені та щасливі - худеют весело

В четверг, 5 сентября, в эфире канала СТБ стартует второй выпуск боди-позитивного шоу Зважені та щасливі 9, где люди худеют в свою удовольствие и параллельно устраивают личную жизнь.

По итогам первого выпуска 9 сезона шоу Зважені та щасливі проект покинула журналистка Екатерина Лукьяшко (кстати, она после вылета продолжиа худеть самостоятельно и пришла к успеху). Теперь за главный приз и шанс на новую жизнь продолжат борьбу 17 участников.

Зважені та щасливі 9: Кто первым покинул проект

Во втором выпуске участники могут заработать удобства для своих комнат: фен, ноутбук, плейстейшн. Каждый выбирает 5 предметов, которые хотел бы получить. А заработать их можно, конечно, на конкурсе. Это будет "Твистер", но особый. На водоеме находится конструкция, на которой будут стоять участники. Их задача - как можно дольше простоять в неудобных позах, чтобы получить для себя или партнера больше благ цивилизации и бонусные килограммы.

Зважені та щасливі 9: выпуск 2 - смотреть онлайн - 05.09.2019 - фото 187173

Зважені та щасливі - во втором выпуске будут еще и мокрыми

Партнеры стоят спина к спине, между 2 стенками, опираясь руками и ногами на цветные кружки. Когда Анита Луценко как заправский Якубович начнет крутить барабан, устоит только самый сильный.

Зважені та щасливі 9: выпуск 2 - смотреть онлайн - 05.09.2019 - фото 187172

Анита Луценко назначает позы

Зважені та щасливі 9: выпуск 2 - смотреть онлайн - 05.09.2019 - фото 187174

Выходят на арены силачи... Зважені та щасливі 9 - выпуск 2

Начало прямой трансляции в 19:00 в четверг. Сразу же по окончанию второго выпуска шоу смотрите новые серии исторической драмы "Кріпосна".

Зважені та щасливі 9: выпуск 2 - смотреть онлайн анонс - 05.09.2019

Анонс 2 выпуска Зважені та щасливі 9 - Идеальная пара

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Иракли Макацария Анита Луценко Марина Боржемская Шоубиз Зважені та щасливі 9
powered by lun.ua
Другое на тему
Шуфрич и Рабинович не смогли спасти канал Медведчука от обструкции - фото 1
Жемчужину ТВ-империи Медведчука лишат лицензии
16:15
Куда денется Цемах ? Прокурор дал ответ - фото 1
Куда денется Цемах ? Прокурор дал ответ
14:30
В Киеве "сожгли" машину сына Гонтаревой – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Киеве "сожгли" машину сына Гонтаревой – ФОТО, ВИДЕО
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и тренеров
30 августа, 16:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Загрузка...