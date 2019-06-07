Зробимо їх ще раз: Президент Зеленский поблагодарил Верховну Раду

Президент в гневе / Пресс-служа президента и певца Петра Порошенко

Гарант Конституции и президент Украины Владимир Зеленский записал очередное ироничное послание. Адресатом его стал как бы парламент, но на самом деле - все граждане страны.

Президент Зеленский в своем обращении через соцсети поблагодарил Верховну Раду.

Но не думайте, что он решил мириться со своими политическими оппонентами. Это была грустная ирония.

На неделе Рада провалила все президентские инициативы, а также отказалась увольнять министров и главу СБУ, как того потребовал Зеленский в своей инаугурационной речи.

Пятничное обращение президента Зеленского - 7.06.2019:

"Спасибо" от Зеленского было в том, что он не ошибся в том, что нужно было распустить Верховну Раду. И только за это он поблагодарил парламентариев, пообещав, что оценку их работе даст народ на досрочных выборах 21 июля 2019. "Зробимо їх ще раз" - завершил свой спич президент своим же предвыборным слоганом, немного модернизированным.

Однако еще одна ирония в том, что досрочные выборы могут не состояться, ведь 11 июня Конституционный суд начнет рассматривать законность досрочных выборов и может отменить решение президента. А такой вариант отбрасывать нельзя.

Зеленский, конечно, правильно напихал Раде, однако и к нему есть вопросы, наппример, что это было за исполнение в его утреннем заявлении об ослаблении контроля русских оккупантов над сепаратистами Донбасса. Его слова возмутили не только представителей адекватной части укранского общества, но даже генерального прокурора Юрия Луценко. Эти момент Зеленский в своем обращения прояснять не стал.

Также стоит отметить, что речь президента была ровной и четкой - вероятно, он поборол волнение и в будущем постарается не допускать того жалкого костноязычного зрелища, какое мы имели несчастье наблюдать во время выступления Зеленского в Брюсселле.