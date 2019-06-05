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Народ все еще любит Зеленского. А Порошенко нет - соцопрос

13:06
Народ все еще любит Зеленского - соцопрос - фото 1
Народ все еще любит Зеленского - соцопрос

20 мая Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. С тех пор прошло очень мало времени, но украинцы уже успели сформировать свое мнение о новом гаранте.

Выборы в Раду: опубликованы свежие рейтинги

Об этом свидетельствуют данные соцгруппы "Рейтинг".

Итак, насколько же популярен экс-шоумен?

Как оказалось, по крайней мере половина украинцев довольна работой Зеленского. 23% полностью удовлетворены президентом, 27 % - скорее удовлетворены, а 39 % так и не смогли еще оценить работу гаранта. "Скорее не удовлетворены" и вовсе "не удовлетворены" 5 и 6 % соответственно.

Для сравнения, работу Порошенко оценили намного ниже. Работой экс-президента недоволен 81 % населения.

Но настоящим лидером антипатий является Верховная Рада Украины. Ее работу не оценил 91 процент украинцев.

Народ все еще любит Зеленского. А Порошенко нет - соцопрос - фото 182197

Напомним, 23 мая официальная газета центральных органов власти "Урядовий кур'єр" опубликовала указ о роспуске ВРУ. Таким образом решение президента Владимира Зеленского о досрочных выборах в парламент окончательно вступает в силу.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко Верховна Рада Новости Украина
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