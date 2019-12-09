Золотой глобус 2020: Какие сериалы и актеры претендуют на награду

Сколько "глобусов" получит Чернобыль?

Следом за соискателями Золотого глобуса в кинопанели в Голливудской ассоциации иностранной прессы назвали и претендентов в главных номинациях для телевидения.

Победители будут объявлены 5 января 2020 года.

Золотой глобус 2020 - номинанты в телесегменте

Лучший сериал (драма)

Большая маленькая ложь, 2 сезон ( Big Little Lies)

Корона, 3 сезон ( The Crown)

Убивая Еву, 2 сезон (Killing Eve)

Утреннее шоу (The Morning Show)

Наследники, 2 сезон ( Succession)

Лучший сериал (комедия)

Барри, 2 сезон (Barry)

Дрянь, 2 сезон (Fleabag)

Метод Комински, 2 сезон (The Kominsky Method)

Удивительная миссис Мейзел, 3 сезон (The Marvelous Mrs. Maisel)

Политик (The Politician)

Лучший мини-сериал

Уловка-22 (Catch-22)

Чернобыль (Chernobyl)

Фосси / Вердон (Fosse / Verdon)

Самый громкий голос (The Loudest Voice)

Невероятное (Unbelievable)

Лучший актер (драма)

Кит Харингтон (Игра престолов, 8 сезон)

Тобайас Мензес (Корона, 3 сезон)

Рами Малек (Мистер Робот, 4 сезон)

Билли Портер (Поза, 2 сезон)

Брайан Кокс (Наследники, 2 сезон)

Лучшая актриса (драма)

Дженнифер Энистон (Утреннее шоу)

Джоди Комер (Убивая Еву)

Николь Кидман (Большая маленькая ложь)

Риз Уизерспун (Утреннее шоу)

Оливия Колман (Корона)

Лучший актер (комедия)

Бен Платт (Политик)

Пол Радд ( Жить с самим собой)

Рами Юссеф (Рами)

Билл Хейдер (Барри)

Майкл Дуглас (Метод Комински)

Лучшая актриса (комедия)

Кристина Эпплгейт (Мертвый для меня)

Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь)

Наташа Лионни (Матрешка)

Кирстен Данст (Становясь богом в Центральной Флориде)

Рэйчэл Броснахэн ( Удивительная миссис Мейзел)

Лучший актер (минисериал)

Крис Эбботт (Ловушка-22)

Джаред Харрис ( Чернобыль)

Сэм Рокуэлл (Фосси / Вердон)

Расселл Кроу (Самый громкий голос)

Саша Барон Коэн (Шпион)

Лучшая актриса (минисериал)

Хелен Миррен ( Екатерина Великая)

Джои Кинг ( Акт)

Мишель Уильямс (Фосси / Вердон)

Мерритт Уивер (Невероятное)

Кейтлин Девер (Невероятное)

Лучший актер второго плана

Алан Аркин (Метод Коминск)

Стеллан Скарсгорд (Чернобыль)

Эндрю Скотт (Дрянь)

Киран Калкин (Наследники)

Генри Уинклер (Барри)

Лучшая актриса второго плана

Мерил Стрип ( Большая маленькая ложь)

Эмили Уотсон (Чернобыль)

Хелена Бонем Картер (Корона)

Патрисия Аркетт ( Акт)

Тони Коллетт ( Невероятное).