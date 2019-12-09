Золотой глобус 2020: Объявлены номинанты в игровом кино

Золотой глобус 2020 - уже через месяц

Названы претенденты на престижную награду Золотой глобус в основных номинациях от мира кино.

Премия Золотой глобус вручается за успехи в кино и на телевидении. Традиционно формируются два списка номинантов - отдельно кино и отдельно тв (то есть - сериалы). Примечательно, что в этот раз в кинономинациях сразу четыре фильма, созданных для стриминговых платформ, которые формально считаются телевидением. К ним относится и работы-фавориты - "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Брачная история" Ноа Баумбака.

Номинанты объявляются за месяц до церемонии вручения отдельно для кино и ТВ.

Золотой глобус 2020 - номинанты в кинокатегориях

Лучший драматический фильм

«Ирландец»

«1917»

«Джокер»

«Брачная история»

«Два папы»

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе — «Ирландец»

Тодд Филлипс — «Джокер»

Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»

Сэм Мендес — «1917»

Пон Джун-хо — «Паразиты»

Лучшая комедия или мюзикл

«Достать ножи»

«Кролик Джоджо»

«Меня зовут Долемайт»

«Рокетмен»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший актер в драматическом фильме

Кристиан Бэйл — Ford против Ferrari / Аутсайдеры

Антонио Бандерас — «Боль и слава»

Адам Драйвер — «Брачная история»

Хоакин Феникс — «Джокер»

Джонатан Прайс — «Два Папы»

Лучший актер в комедии или мюзикле

Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»

Тэрон Эджертон — «Рокетмен»

Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»

Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»

Лучшая актриса в драматическом фильме

Синтиа Эриво — «Гарриет»

Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон — «Скандал»

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Ана де Армас — «Достать ножи»

Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Бини Фелдтштейн — «Образование»

Эмма Томпсон — «В прямом эфире»

Аквафина — «Прощание»

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Энтни Хопкинс — «Два Папы»

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»

Аннетт Бенинг — «Отчет о пытках»

Лора Дерн — «Брачная история»

Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»

Марго Робби — «Скандал»

Победители Золотого глобуса будут объявлены 5 января 2020 в ходе официальной церемонии. Трдиционно это награда считается преддверием Оскара и достаточно часто мнение Голливудской ассоциацией иностранной прессы совпадает с позицией киноакадемии. Впрочем, бывали и исключения.