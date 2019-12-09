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Золотой глобус 2020: Объявлены номинанты в игровом кино

16:35
Золотой глобус 2020 - уже через месяц - фото 1
Золотой глобус 2020 - уже через месяц

Названы претенденты на престижную награду Золотой глобус в основных номинациях от мира кино.

Премия Золотой глобус вручается за успехи в кино и на телевидении. Традиционно формируются два списка номинантов - отдельно кино и отдельно тв (то есть - сериалы). Примечательно, что в этот раз в кинономинациях сразу четыре фильма, созданных для стриминговых платформ, которые формально считаются телевидением. К ним относится и работы-фавориты - "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Брачная история" Ноа Баумбака.

Номинанты объявляются за месяц до церемонии вручения отдельно для кино и ТВ.

Золотой глобус 2020 - номинанты в кинокатегориях

Лучший драматический фильм

«Ирландец»
«1917»
«Джокер»
«Брачная история»
«Два папы»

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе — «Ирландец»
Тодд Филлипс — «Джокер»
Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»
Сэм Мендес — «1917»
Пон Джун-хо — «Паразиты»

Лучшая комедия или мюзикл

«Достать ножи»
«Кролик Джоджо»
«Меня зовут Долемайт»
«Рокетмен»
«Однажды в… Голливуде»

Лучший актер в драматическом фильме

Кристиан Бэйл — Ford против Ferrari / Аутсайдеры
Антонио Бандерас — «Боль и слава»
Адам Драйвер — «Брачная история»
Хоакин Феникс — «Джокер»
Джонатан Прайс — «Два Папы»

Лучший актер в комедии или мюзикле

Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»
Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»
Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»

Лучшая актриса в драматическом фильме

Синтиа Эриво — «Гарриет»
Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
Шарлиз Терон — «Скандал»
Рене Зеллвегер — «Джуди»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Ана де Армас — «Достать ножи»
Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»
Бини Фелдтштейн — «Образование»
Эмма Томпсон — «В прямом эфире»
Аквафина — «Прощание»

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Энтни Хопкинс — «Два Папы»
Аль Пачино — «Ирландец»
Джо Пеши — «Ирландец»
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»
Аннетт Бенинг — «Отчет о пытках»
Лора Дерн — «Брачная история»
Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
Марго Робби — «Скандал»

Победители Золотого глобуса будут объявлены 5 января 2020 в ходе официальной церемонии. Трдиционно это награда считается преддверием Оскара и достаточно часто мнение Голливудской ассоциацией иностранной прессы совпадает с позицией киноакадемии. Впрочем, бывали и исключения.

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Золотой Глобус Джокер Аутсайдеры Однажды в Голливуде Кино Новости кино
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