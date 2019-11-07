Зло на левом краю: Почему стал возможен Октябрьский переворот

Октябрьский переворот стал точкой невозврата

Без Табу рассказывает, почему случилась и как повлияла на Украину так называемая Октябрьская революция, произошедшая 7 ноября 1917 года.

Так называемая Октябрьская революция – одно из самых странных событий в мировой истории. Задумывались ли вы о том, что случилось бы, сохрани свои позиции Временное правительство при условии своевременного выхода Российской империи из Первой мировой войны? Именно своевременного выхода, поскольку о невступлении говорить не приходится: без этого самоубийственного поступка Николая II, никакого переворота и свержения царя не случилось бы.

Если взглянуть на карту будущего СССР в период 1917-1921 годов, то напросится неожиданный вывод: реплика «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить» куда больше подошла бы князю Львову, нежели Ельцину. И касается это не только УНР, которая сформировалась как государственное образование после обещания Петрограда не вмешиваться во внутренние дела. Кавказ и Балтия – не менее показательные примеры, причем Латвия (как и Украина) изначально планировала ограничиться автономией, но быстро дозрела до независимости.

В продолжение логического ряда стоит заметить, что по итогам Февральской революции все заинтересованные стороны вроде бы получили то, чего хотели. По крайней мере, крестьяне получили максимальную свободу от разномастных помещиков, а бестолковый царь был свергнут. Но затраты на губительную демонстрацию военной мощи подкосили имперскую еще экономику на обе ноги, а социальное расслоение никуда не девалось. При власти оказались преимущественно интеллигенты и популисты, готовые долго обсуждать проблемы, но не способные при первой необходимости полететь на врага с шашками наголо. Было бы удивительно, если бы беспорядком не воспользовалась какая-нибудь темная сила.

Русская армия перестала существовать в 1917 / альбом Муравьева

Большевики в сущности были предтечей Талибана, разве что без религиозного фундамента в качестве базиса и с показной поддержкой равноправия полов. Их поначалу не интересовал даже «экспорт революции» на весь мир, а главной целью был ни мало, ни много банальный захват власти на всей территории некогда «великой и неделимой». Как и любые экстремисты, они крайне удачно сделали ставку на малочисленный тогда еще рабочий класс и полуграмотное сельское население (вот его сто лет назад было гораздо больше, нежели сейчас). Недалеким людям куда проще промывать мозги и вкладывать в головы нужные мысли.

Опытные теоретики марксизма удачно воспользовались тем, что правящие после отречения императора интеллигенты и потребностей простого люда не понимали, и в экономике толком не разбирались (забыли, что ли, о февральских заварушках из-за отсутствия ржаного хлеба при наличии дорогой выпечки?). Для начала пришлось осторожно заполучить большинство, а затем дождаться от Временного правительства просьбы о помощи и сотрудничестве, ведь положение в стране ухудшалось. А отказ правых по-настоящему принимать власть еще сильнее толкал левых радикалов к решительным действиям. В июле их ставленники возглавили министерства земледелия, почт и телеграфа (предшественника МВД) и продовольствия. Тогда же военный министр Керенский после отставки князя Львова и вовсе стал главой Временного правительства з замашками диктатора и собственным культом личности.

Керенский на фронте, который не хочет воевать / альбом Муравьева

Осознание того, что в огород запустили стадо козлищ, пришло к их оппонентам слишком поздно. Истории о финансовой поддержке со стороны Германии (противника Российской империи в Первой мировой) и «пломбированном вагоне» звучат красиво и местами правдоподобно. Но хватало и собственных просчетов. Неудавшийся Корниловский мятеж окончательно вбил кол между простыми солдатами и офицерами, которые несколько позже, во время Гражданской войны, сформируют полноценную белую гвардию. Промышленники так и не учитывали интересов рабочих, передел сельскохозяйственных земель шел на явно невыгодных для крестьян условиях. Хотя бы две-три символических уступки – и градус накала мог хоть ненадолго упасть. Но не сложилось.

Возведенный кремлевской пропагандой в разряд великих чудес истории штурм Зимнего дворца в Петрограде – не более чем эпизод. На то, чтобы додавить сторонников монархизма и борцов за независимость имперских окраин ушло еще около пяти лет. Так что не совсем ясно, зачем из 7 ноября сделали культ, который продолжают лелеять в современных РФ и Беларуси.

Большевики не побоялись утопить бывшую империю в крови, чтобы построить свою

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С одной стороны, речь вроде бы не о фальшивом со всех сторон «празднике» 23 февраля. Но в то же время как-то больно все похоже на празднование победы при счете 2:1 в игре до шести очков. Разве что может напроситься еще один очевидный выбор: побеждают обычно те, кто лучше организовываются, даже если речь о концентрированных силах зла.

Была бы судьба украинских земель кардинально иной без волнений образца осени 1917 года? Скорее нет, чем да, ведь белые выступали против нашей самоидентификации еще активнее, нежели красные – имперцы всегда остаются имперцами. Но и марксисты-ленинисты наделали достаточно нехороших дел, последствия которых приходится разгребать и спустя сто один год после первой удачной попытки прихода к власти.

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Виталий Могилевский, Без Табу