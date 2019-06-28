ПАСЕ Выборы в Раду 2019 День Конституции 2019 Владимир Зеленский война на Донбассе

Журналисты нашли следы Коломойского в деле о запрете SkyUp

14:00
К лишению лоукостера лицензии причастен Коломойский - фото 1
К лишению лоукостера лицензии причастен Коломойский

Крупнейший украинский лоукостер, который выгодно отличается от всех остальных отечественных авиакомпаний, пытались лишить лицензии именно благодаря вернувшемуся в страну олигарху. Чтобы его компании МАУ и Wind Rose получали немыслимую прибыль от полетов.

После того как Барышевский суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, подозрения на проворачивание аферы у общественности пали именно на Коломойского: он один получал выгоду от уничтожения конкурента.

Украинская авиакомпания SkyUp запустит рейс в Париж

Впрочем, вскоре нашлись и доказательства его причастности. Так, журналисты "Схем" выяснили, что в тот день, когда жительница Барышевки Оксана Пасенко писала заявление в полицию о том, что не подавала иск против SkyUp, от ее имени накатали вторую заяву - на имя нардепа Дубинина. Последний как раз таки и являлся менеджером группы "Приват", и был тесно связан с Игорем Коломойским.

В подписанном 18 июня "документе" Пасенко якобы заявляет, что недовольна продолжением полетов компанией SkyUp, и просит депутата вмешаться в ситуацию. С учетом того, что женщина вообще не подавала иск в суд, а на самолетах не летала очень долгое время, каких-либо претензий к лоукостеру у нее быть не может.

Примечательно и то, что вопреки обычному не рассмотрению прошений от народа в приемной Александра Дубинина на заявление Пасенко отреагировали мгновенно. Уже 19 июня документы были пересланы в мининфраструктуры в качестве депутатского обращения. Сам же связанный с Коломойским политик указывал о том, "как грубо нарушили украинское законодательство невыполнением решения суда".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Коррупция судья авиакомпания лоукостер SkyUp Новости Украина
Схемы
powered by lun.ua
Другое на тему
Боевики "ДНР" и "ЛНР" отдали Медведчуку не совсем военнопленных - фото 1
Медведчук везет в Украину дезертиров и пленного водителя (ФОТО)
17:00
Американский журналист призвал граждан США нарушать законы Украины - фото 1
Ведущее американское издание опубликовало путеводитель "по российскому Крыму"
16:00
Трамп прилетел с Меланьей, Путин - с Лавровым - фото 1
Трамп подтрунивал над Путиным во время встречи на G20
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля
10:40
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Загрузка...