Журналисты нашли следы Коломойского в деле о запрете SkyUp

К лишению лоукостера лицензии причастен Коломойский

Крупнейший украинский лоукостер, который выгодно отличается от всех остальных отечественных авиакомпаний, пытались лишить лицензии именно благодаря вернувшемуся в страну олигарху. Чтобы его компании МАУ и Wind Rose получали немыслимую прибыль от полетов.

После того как Барышевский суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, подозрения на проворачивание аферы у общественности пали именно на Коломойского: он один получал выгоду от уничтожения конкурента.

Впрочем, вскоре нашлись и доказательства его причастности. Так, журналисты "Схем" выяснили, что в тот день, когда жительница Барышевки Оксана Пасенко писала заявление в полицию о том, что не подавала иск против SkyUp, от ее имени накатали вторую заяву - на имя нардепа Дубинина. Последний как раз таки и являлся менеджером группы "Приват", и был тесно связан с Игорем Коломойским.

В подписанном 18 июня "документе" Пасенко якобы заявляет, что недовольна продолжением полетов компанией SkyUp, и просит депутата вмешаться в ситуацию. С учетом того, что женщина вообще не подавала иск в суд, а на самолетах не летала очень долгое время, каких-либо претензий к лоукостеру у нее быть не может.

Примечательно и то, что вопреки обычному не рассмотрению прошений от народа в приемной Александра Дубинина на заявление Пасенко отреагировали мгновенно. Уже 19 июня документы были пересланы в мининфраструктуры в качестве депутатского обращения. Сам же связанный с Коломойским политик указывал о том, "как грубо нарушили украинское законодательство невыполнением решения суда".