Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь

16:00
Жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь - фото 1
Жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь

Вячеслав Химикус, пострадавший от руки Сергея Пашинского, поблагодарил экс-соратника Януковича Андрея Портнова за оказанную помощь.

Адвокат заявил о возможной гибели Пашинского в СИЗО

О своей благодарности он сообщил в интервью "Громадське".

По словам пострадавшего, дело против Пашинского было возобновлено "только благодаря Портнову и Париновой (Марина Паринова, адвокат Химикуса – прим. ред.) и их настойчивости".

"Я не знаю сколько, но не менее в 30 судов подавали, обжаловали", - заявил Химикус.

Жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь - фото 190182

Вячеслав Химикус

Напомним, 31 декабря 2016 г. Сергей Пашинский подстрелил из наградного оружия Вячеслава Химикуса, сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а "стрелка" потерпевшим.

4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение по данному делу. 7 октября 2019 г. Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу. В свою очередь защита подсудимого заявила, что такая мера пресечения безосновательна, т.к. обвинение ГБР "строится на старой доказательной базе".

 

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Сергей Пашинский Андрей Портнов суд Новости Украина
Громадське
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