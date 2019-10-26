Жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь

Жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь

Вячеслав Химикус, пострадавший от руки Сергея Пашинского, поблагодарил экс-соратника Януковича Андрея Портнова за оказанную помощь.

О своей благодарности он сообщил в интервью "Громадське".

По словам пострадавшего, дело против Пашинского было возобновлено "только благодаря Портнову и Париновой (Марина Паринова, адвокат Химикуса – прим. ред.) и их настойчивости".

"Я не знаю сколько, но не менее в 30 судов подавали, обжаловали", - заявил Химикус.

Вячеслав Химикус

Напомним, 31 декабря 2016 г. Сергей Пашинский подстрелил из наградного оружия Вячеслава Химикуса, сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а "стрелка" потерпевшим.

4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение по данному делу. 7 октября 2019 г. Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу. В свою очередь защита подсудимого заявила, что такая мера пресечения безосновательна, т.к. обвинение ГБР "строится на старой доказательной базе".