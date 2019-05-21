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Жена Пушилина пришла на бои ММА с сумочкой за три тысячи долларов

19:00
Пушилин, его жена и сумочка - фото 1
Пушилин, его жена и сумочка

Главарь террористов "ДНР" купается в роскоши и совершенно не стесняется выставлять это напоказ. Хотя и экономит на любовнице.

Во вторник, 21 мая, на странице коллаборанта в соцсети Instagram появилась фотография, на которой он рядом с женой восседает на турнире по смешанным единоборствам в Ростове-на-Дону.

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И все бы ничего, только в руках у Ирины Пушилиной сумочка от Gucci за 2790 долларов.

Очень странно, кстати, что жена главаря боевиков пришла на мероприятие только с одной сумкой. Более характерным для нее было бы появление с целой коллекцией от всевозможных домов моды, а также со всеми имеющимися украшениями на шее и руках.

Жена Пушилина пришла на бои ММА с сумочкой за три тысячи долларов - фото 181385

Идентифицировали модель из новой коллекции известного бренда сами же подписчики террориста, после чего начали задавать вполне резонный вопрос: а откуда деньги?

Жена Пушилина пришла на бои ММА с сумочкой за три тысячи долларов - фото 181390

Само собой, Пушилин на гневные комментарии не отвечал. Но пост удалил. И уж наверняка не из-за возмущений плебса. Скорее всего, жадный МММщик понял, что подписанная на его акк любовница поймет, что за плюшки он покупает супруге и потребует таких же знаков внимания.

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