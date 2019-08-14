Желавший смерти украинцам ОБСЕшник из России свалил домой (ВИДЕО)

Зашкваренный ОБСЕшник уехал в Россию

Член мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Николай Алексеев покинул территорию Украины после того, как на его подрывную деятельность обратили внимание журналисты.

В среду, 14 августа, в министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что засланный Кремлем на Донбасс под видом "наблюдателя" российский террорист Николай Алексеев убыл в немытую.

Для того, чтобы отправить оккупанта домой, понадобилось вмешательство журналистов, которые и обнаружили в соцсетях антиукраинские высказывания ОБСЕшника.

- МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторики Николая Алексеева из СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а он покинул территорию нашей страны, - отметили в иторию Украины, - говорится в сообщении.

Как известно, несколько дней назад в эфире телеканала "1+1" показали сюжет об одном из многих наблюдателей ОБСЕ, который работал на русских и ненавидел Украину. В Организации после этого заявили о том, что члена миссии из России, который желал смерти украинцам, наказали. Правда, как именно, не ясно, поскольку 90% членов СММ сотрудничают с оккупантами и никак не были за это не покараны.