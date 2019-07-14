Русские выдали сербского снайпера за аккредитованного журналиста

Деян Берич внезапано стал "журналистом"

Путинские террористы маскируют своих иностранных боевиков в качестве "работников СМИ". Причем официально зарегистрированных во внешнеполитическом ведомстве РФ. Так, с легкой руки Лаврова известный сербский снайпер Деян Берич внезапно стал "журналистом".

Об циничной манипуляции Кремля заявили украинские дипломаты на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности рассказала.

По словам заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского, в ответ на рассказы росийской делегации о "сербском журналисте Бериче", наши сограждане подготовили подробный доклад о деяниях снайпера, которому для прикрытия дали аккредитацию в МИД РФ.

"Всем делегациям стран-участниц мы подробно, с демонстрацией слайдов, объяснили - что это за человек. Который ни в коем случае не представляет Сербию, как и не является журналистом. Он - военный преступник и убийца, которого допускают на брифинги в МИД РФ как якобы "иностранного журналиста" с целью выработки пропагандистских вопросов и комментариев для дискредитации Украины и ВСУ частности", - отметил Лоссовский.

Представитель сербской делегации на заседании ОБСЕ сделал вид, что не был в курсе работы Берича на русских, хотя запросы на открытие против него уголовного дела с доказательствами преступлений СБУ передавала еще в начале войны.

По сербским же законам террористу грозит очень даже длительный срок за совершенные им преступления, но русские не просто укрывают боевика, но и приводят "цитаты известного журналиста" на всевозможных официальных мероприятиях. Разумеется, речь идет о рассказах того, как "украинская армия обстреливает мирных жителей Донбасса".

Как известно, Берич воевал за русских еще в 2014-м году во время оккупации Крыма. После захвата полуострова террорист уехал в "ДНР", где продолжил убивать украинцев.

В декабре прошлого года снайпер стал выдавать себя за "журналиста" и даже получил доступ на официальные брифинги МИД РФ.