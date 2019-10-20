Зеленского пригласили на интронизацию 126-го императора Японии

Император Нарухито в ожидании Зеленского

Ближайшие дни президент Зеленский проведет в Японии. Главу украинского государства и верховного главнокомандующего пригласили на интронизацию представителя самой древней в мире монархии - императора Японии.

Владимир Зеленский пробудет в Японии три дня.

Кроме, собстенно, интронизации 126 императора Японии Нарухито президент Украины проведет ряд встреч, в том числе с фактическим главой государства - премьер-министром страны Синдзо Абэ, а также главами двух палат японского парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Поскольку интронизация императора Японии - событие мирового масштаба - в страну восходящего солнца съедутся мировые лидеры. Ожидается, что с некоторыми из них президент Украины проведет ряд встреч. Возможно, именно в Японии будет согласована дата встречи глав стран Нормандского формата и будет достигнут прогресс в вопросе вывода российских оккупационный войск с территории Украины.