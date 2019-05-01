Новый император Японии взошел на трон

14:30 01 мая,

Новый император Японии взошел на престол

В среду, 1 мая, на трон вступил новый император Японии – Нарухито. Началась следующая эпоха – Рэйва.

"Потомок Аматэрасу" (Богини Солнца -прим ред) поклялся соблюдать Конституции и быть символом своего народа.

"Я осознаю возложенную на меня ответственность ... Я буду стремиться дальнейшего процветания народа и мира во всем мире", - заявил формальный глава государства.

Новый император Японии Нарухито

На церемонии коронации присутствовало 270 человек, среди них - императрица Масако, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и пр. гости.

Для справки

Нарухито (род 1960) – 126-й император Японии, сын правителя Акихито. Стал наследником престола в 1989 г. Женат на экс-дипломате Масако Оваде. В браке нажил единственного ребенка – дочь Айко, принцессу Тоси (род. 2011).

Напомним, во вторник, 30 апреля, император Японии Акихито отрекается от престола. Это первый подобный случай за последние 200 лет.

85-летний "потомок богини Солнца Аматэрасу" получил официальное разрешение отречься от престола из-за проблем со здоровьем.

Процедура "царского импичмента" стартовала после проведения нескольких закрытых ритуалов в кругу семьи.

"Я очень благодарен людям, которые приняли меня как символ, которые поддержали меня", - заявил правитель островов и пожелал всему миру процветания.

Так закончилась эпоха Хэйсэй, длившаяся 30 лет.