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Зеленского пригласили на Генассамблею ООН

21:00
Зеленский полетит на сессию Генассамблеи ООН - фото 1
Зеленский полетит на сессию Генассамблеи ООН

Шестой президент Украины, как и его предшественник Петр Порошенко, может выступить с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Об этом во вторник, 30 июля, заявили в пресс-службе главы государства.

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Вполне может быть, что как раз во время командировки Зеленского в Штаты на 74-ю сессию Генассамблеи, президент как раз впервые и встретится с Дональдом Трампом.

- В сентябре планируется визит президента Украины в США для участия в дебатах мировых лидеров Генассамблеи ООН, - отметили в представительстве гаранта.

Откроется заседание Генеральной ассамблеи, которое считается самой большой дискуссионной площадкой для мировых лидеров, 17 сентября. Дебаты на высоком уровне стартанут 24 числа. Правда, будет ли Зеленский в них участвовать, пока неизвестно.

Впрочем, причин для обратного нет.

Напомним, вскоре после избрания артиста на должность президента спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал скорую встречу двух глав государств. При этом дипломат отметил, что дата диалога еще неизвестна, но ее назначат "в ближайшем будущем".

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