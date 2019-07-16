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Заседание обеспокоенных: на Совбезе ООН русских снова поставили на место

Вчера, 21:40
На Совбезе ООН снова унизили русских - фото 1
На Совбезе ООН снова унизили русских

Очередное собрание представителей стран, входящих в Совет безопасности Организации Объединенных Наций, закончилось ничем. Впрочем, поскольку созывали его русские, можно сказать, что это и хорошо, ведь кремлевские оккупанты требовали покарать Украину.

Во вторник, 16 июля, Совбез ООН невесть почему рассматривал вопрос вступления в силу украинского закона о языке.

В Украине заработал языковой закон. Что изменится?

Рассмотрение инициировали русские, но для чего именно собрались дипломаты, они и сами не понимали, ведь документ вообще не касается безопасности.

Это мнение, в принципе, и пытались донести делегаты большинства стран до непробиваемых террористов, которые сами же ничего не делает для обеспечения мира на Востоке Украины.

Практически все выступавшие с докладами высказывали традиционную глубокую обеспокоенность деяниями Москвы на Донбассе, финансированием РФ боевиков, выдаче паспортов и срывом выполнения минских соглашений.

Члены Совбеза в очередной раз поддержали территориальную целостность Украины и осудили захват Россией Крыма, упомянули о невыполнении русскими решения Международного трибунала ООН по освобождению захваченных в Керченском проливе моряков, да и вовсе отчихвостили русских. Но к каким-то реальным действиям переходить, разумеется, не решились.

Напомним, закон Украины, о котором идет речь, признает господствующие положение украинского языка в политической и общественной сферах жизни. Исключение касается лишь частного общения и исполнения религиозных обрядов.

Кроме того законом предусмотрены санкции за искажение или унижение украинского языка. Правда, некоторые нормы заработают лишь спустя три года. Так, за отказ в предоставлении услуг на украинском правонарушителей будут карать штрафом до 11 тыс. 900 грн.

К слову, языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда. Однако тот все еще медлит с вердиктом.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.

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украинский язык Совбез ООН Россия терроризм Новости
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