Зеленского о недопустимости капитуляции предупредили 10 000 человек

Майдан - 6 октября 2019 / 24 канал

В воскресенье, 6 октября, в Киеве на Майдане состоялась акция протеста, целью которой было передать послание властям и скорректировать их позицию относительно переговоров с Россией.

По оценкам полиции, на мероприятии, которе сами участники назвали народное вече по теме "нет капитуляции", было около 10 000 человек. Также аналогичные акции прошли и в других городах страны.

Основу митингующих составили представители "Нацкорпуса" Андрея Билецкого - они выделялись своей униформой. Все остальные никак не выдавали свои политические предпочтения. Одним из участников стал пятый президент Петр Порошенко.

Предупредить Зеленского о красных линиях пришли 10 тысяч украинцев

Акция прошла образцово и без экцессов - все собравшиеся организованно собрались, озвучили свою позицию на Майдане, а затем желающие проследовали в правительственный квартал, где под стенами Офиса президента еще раз озвучили свои требования.

Требования участников акции 6 октября 2019

- запретить внедрение особого статуса для Донбасса или любых других регионов Украины;

- запретить амнистию боевиков "ДНР" и "ЛНР";

- запретить отвод украинских войск;

- запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований;

- запретить проведение выборов на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля над украинской-российской границей;

- выйти из Минского формата и инициировать Будапештский (тот самый меморандум);

- отставка главы Офиса президента Богдана

Отметим, что большинство из требований и так не собирались нарушать власти, во всяком случае, так несколько раз пообещал ранее президент Зеленский. С другой стороны, напомнить о важном лишний раз - не преступление.

При этом ни президент, ни его Офис, главу которого, кстати, протестующие хотели бы отправить на покой, пока никак не прокомментировали акцию, сосредоточившисб на приятном - поздравлении педагогов с Днем учителя.

Уже завтра, по задумке Зеленского, начнется пробное разведение войск в золне ООС - ВСУ и террористы должны отойти от своих позиций на 1 км в районе Золотого и Петровского. И уже тогда станет ясно - прислушались ли власти к украинцам.

Участники акции мирно разошлись, но пообещали собраться вновь на Покрову - 14 октября, когда в Украине отмечаются религиозный праздник, День УПА и День Защитника отечества.