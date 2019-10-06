Добровольцы готовы сорвать отход войск ВСУ в Золотом

Добровольцы обещают прикрыть Золотое в случае одностороннего отведения войск

В случае приказа верховного главнокомандующего отвести силы от линии разграничения в Золотом и Петровском Луганской области, позиции украинских военных займут бойцы добробатов.

На такой шаг уже прошедшие огонь войны ветераны решили пойти, поскольку не верят обещаниям Путина не захватывать "демилитаризованные" населенные пункты.

Об этом со сцены Майдана заявил один из командиров "Айдара", бывший нардеп Игорь Лапин, а затем - лидер нацдружин Андрей Билецкий.

По словам первого, в Золотом, откуда уже завтра могут односторонне отступать украинские силовики, живут около 500 патриотов. Сегодня они вывесили флаги Украины на заборах своих домов.

- Когда оттуда уйдут Вооруженные силы Украины, если будет отдан такой преступный приказ, что будет с теми людьми? Кто их будет оберегать? То слепое ОБСЕ, не видевшее до сих пор ни одного русского танка на оккупированных территориях? Я хочу обратить внимание, что этих людей или расстреляют, или возьмут для Путина в обменный фонд. Я хочу, чтобы это все поняли. Та же сама Станица Луганская, где ребята с украинским флагам на домах приходили и помогали нам вгрызаться в эту донбасскую землю, рыть окопы и строить оборонительные сооружения, может оказаться в оккупации, - отметил Лапин. - В случае отвода войск мы, добровольцы, займем позиции ВСУ. Чтобы охранять украинскую землю.

Билецкий же и вовсе заявил о том, что в Золотое уже приехали представители "Национального корпуса".

Напомним, боевики "ЛДНР" потребовали от Украины пересмотреть закон об особом статусе Донбасса и "призвали господина Зеленского не диктовать никаких условий".

Кроме того террористы "отказали" Украине в возвращении контроля над границей. А без выполнения последнего условия не может быть и речи о "проведении демократических выборов", которые прописаны в скандальной формуле, хотя о каких вообще выборах может идти речь, если российский телевизор в ОРДиЛО в ходе кампании не отключат.