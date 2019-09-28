Владимир Зеленский Юлия Мендель война на Донбассе

Зеленского и Ко превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО

12:22
Зеленского и Ко «превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО - фото 1
Зеленского и Ко «превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО

На днях всю сеть подорвало новое приложение Gradient, которое позволяет сделать звезду Голливуда из любого человека. Работники СМИ решили провести эксперимент и опробовать программу на украинских политиках. Смотрим, что из этого вышло.

Порошенко "появился" на гривне – яркие ФОТО

Премьер Алексей Гончарук стал Ди Каприо. Как знать, может они оба сели не на тот корабль.

Зеленского и Ко превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО - фото 188601
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков = Дэниел Рэдклифф. Неужели он тот самый избранный мальчик?
Зеленского и Ко превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО - фото 188602

Образ Авакова тоже можно объяснить, ведь глава МВД тот еще колдун!

Зеленского и Ко превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО - фото 188603
А Петр Порошенко и вовсе красавчик. Вот он - пират Шоколадных морей.
Зеленского и Ко превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО - фото 188604
Кличко тоже нашли двойника. Этому парню нужно что-то донести до конца. Получится ли у него?

 

Зеленского и Ко превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО - фото 188605

Ну, и куда же без Тигрюли!

Зеленского и Ко превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО - фото 188606
Напомним, украинских политиков "превратили" в писанки – МЕМЫ.
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Юлия Тимошенко Виталий Кличко Андрей Богдан Владимир Зеленский Новости Украина
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