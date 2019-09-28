Зеленского и Ко превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО

Зеленского и Ко «превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО

На днях всю сеть подорвало новое приложение Gradient, которое позволяет сделать звезду Голливуда из любого человека. Работники СМИ решили провести эксперимент и опробовать программу на украинских политиках. Смотрим, что из этого вышло.

Премьер Алексей Гончарук стал Ди Каприо. Как знать, может они оба сели не на тот корабль.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков = Дэниел Рэдклифф. Неужели он тот самый избранный мальчик?

Образ Авакова тоже можно объяснить, ведь глава МВД тот еще колдун!