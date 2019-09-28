Зеленского и Ко превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО
Зеленского и Ко «превратили в звезд Голливуда – яркие ФОТО
На днях всю сеть подорвало новое приложение Gradient, которое позволяет сделать звезду Голливуда из любого человека. Работники СМИ решили провести эксперимент и опробовать программу на украинских политиках. Смотрим, что из этого вышло.
Премьер Алексей Гончарук стал Ди Каприо. Как знать, может они оба сели не на тот корабль.
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков = Дэниел Рэдклифф. Неужели он тот самый избранный мальчик?
Образ Авакова тоже можно объяснить, ведь глава МВД тот еще колдун!
А Петр Порошенко и вовсе красавчик. Вот он - пират Шоколадных морей.
Кличко тоже нашли двойника. Этому парню нужно что-то донести до конца. Получится ли у него?
Ну, и куда же без Тигрюли!
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