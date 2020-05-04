Зеленского готовы поддержать лишь 42% украинцев, в других кандидатов не верят вообще

Зеленского готовы поддержать лишь 42 % украинцев

В конце апреля 2020 г. на гипотетических выборах президента Владимира Зеленского готовы были поддержать лишь 42,6% украинцев. При этом президент опережает ближайших преследователей почти на 30%.

Об этом свидетельствуют данные соцопросов КМИС.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился с выбором кандидата на президентских выборах (если бы они проводились в конце апреля – прим. ред.), то получим следующие результаты:

Рейтинг политических партий по состоянию на апрель 2020 г. выглядит следующим образом: