Зеленского готовы поддержать лишь 42% украинцев, в других кандидатов не верят вообще
Зеленского готовы поддержать лишь 42 % украинцев
В конце апреля 2020 г. на гипотетических выборах президента Владимира Зеленского готовы были поддержать лишь 42,6% украинцев. При этом президент опережает ближайших преследователей почти на 30%.
Об этом свидетельствуют данные соцопросов КМИС.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился с выбором кандидата на президентских выборах (если бы они проводились в конце апреля – прим. ред.), то получим следующие результаты:
- 42,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского;
- 14,9% - за Петра Порошенко;
- 12,2% - за Юрия Бойко;
- 9,7% - за Юлию Тимошенко;
- 6,4% - за Игоря Смешко;
- 4,3% - за Анатолия Гриценко;
- 3,5% - за Олега Ляшко;
- 1,8% - за Святослава Вакарчука;
- 0,8% - за Александра Вилкула;
- 3,7% - других кандидатов.
Рейтинг политических партий по состоянию на апрель 2020 г. выглядит следующим образом:
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