Зеленский зашел в магазин игрушек и поднял фурор – ФОТО

Зеленский зашел в магазин игрушек и поднял фурор – ФОТО

Намедни случилось непредвиденное: президент Украины Владимир Зеленский зашел в популярный магазин игрушек. И тут же поднял фурор.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Как уточняют источники, в понедельник вечером глава государства зашел в Planet Toys, чтобы приобрести подарок для сына Кирилла. Как и ожидалось, визит гаранта не прошел незамеченным.

"Не смотрите на меня уставшую, тут главный @zelenskiy_official", - написала в сети девушка, сделавшая селфи с президентом.

В комментариях обладательница снимка добавила, что оба, - и президент, и его охранник, - "очень милые люди".

Напомним, 1 сентября 2019 г. 6-летний сын президента пошел в школу. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что его там ждет. Месяц спустя в поле зрения СМИ попало другое чадо гаранта – дочь Александра: девушка раздавала еду беднякам. Подробности читайте по ссылке.