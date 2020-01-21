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Зеленский зашел в магазин игрушек и поднял фурор – ФОТО

21:40
Зеленский зашел в магазин игрушек и поднял фурор – ФОТО - фото 1
Зеленский зашел в магазин игрушек и поднял фурор – ФОТО

Намедни случилось непредвиденное: президент Украины Владимир Зеленский зашел в популярный магазин игрушек. И тут же поднял фурор.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Как уточняют источники, в понедельник вечером глава государства зашел в Planet Toys, чтобы приобрести подарок для сына Кирилла. Как и ожидалось, визит гаранта не прошел незамеченным.

Зеленский зашел в магазин игрушек и поднял фурор – ФОТО - фото 194640

"Не смотрите на меня уставшую, тут главный @zelenskiy_official", - написала в сети девушка, сделавшая селфи с президентом.

Зеленский зашел в магазин игрушек и поднял фурор – ФОТО - фото 194641

В комментариях обладательница снимка добавила, что оба, - и президент, и его охранник, - "очень милые люди".

Напомним, 1 сентября 2019 г. 6-летний сын президента пошел в школу. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что его там ждет. Месяц спустя в поле зрения СМИ попало другое чадо гаранта – дочь Александра: девушка раздавала еду беднякам. Подробности читайте по ссылке.

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Владимир Зеленский дети Новости Украина
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