Зеленская в шлепках незабываемо погуляла в Омане – ФОТО

Зеленская в шлепках незабываемо погуляла в Омане – ФОТО

На днях первая леди Елена Зеленская вместе с мужем вылетела в Оман. И тут же нарвалась на критику.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Так что же не понравилось интернет-критикам? Как оказалось, пользователям сети пришёлся не по душе внешний вид Зеленской, явившейся в шлепанцах на экскурсию в Национальный музей Омана. Некоторые комментаторы тут же принялись шутить на эту тему.

Правда, кое-кому шлепки первой леди пришлись по нраву.

Как бы там ни было, но куда большей критики удостоился муж Зеленской Владимир. Как мы писали ранее, 5 января 2020 г. пресс-служба ОПУ сообщила о рабочем визите Владимира Зеленского в Оман, что в свою очередь вызвало некоторые сомнения у противников гаранта. В это же время появилась информация о том, что оппонент президента Петр Порошенко также времени зря не теряет и отдыхает на Сейшельских островах. Подробности читайте по ссылке.