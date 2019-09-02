"Будет шалить": Сын Зеленского пошел в первый класс

В понедельник, 2 сентября, сын Зеленского Кирилл пошел в первый класс.

Об этом сообщила Елена Зеленская в Instagram.

"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным", - написала первая леди.

И рассказала, в какой стране ему суждено жить.

"Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений. Наши дети - поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание", - подчеркнула Зеленская.

Напомним, "Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей.