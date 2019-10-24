Дочь Зеленского покормила бедняков – СМИ (ФОТО)

Дочь Зеленского покормила бедняков – ФОТО

15-летняя дочь Зеленского Саша вместе со своими одноклассниками раздавала еду малоимущим.

Об сообщает "Страна" со ссылкой на Instagram Новопечерской школы, где обучается девочка.

Судя по снимку, дочь президента стояла на раздаче в фартухе и перчатках и насыпала еду в тарелку. Головной убор при этом у нее и ее подруг почему-то отсутствует.

Как передает СМИ, акция по кормления малоимущих прошла в одной из точек "Обед без бед" от проекта "Жизнелюб", где каждый день кормят горячими обедами. В основном там подают еду из ресторанов, однако на этот раз в меню были блюда из школьной кухни.