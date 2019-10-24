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Дочь Зеленского покормила бедняков – СМИ (ФОТО)

18:49
Дочь Зеленского покормила бедняков – ФОТО - фото 1
Дочь Зеленского покормила бедняков – ФОТО

15-летняя дочь Зеленского Саша вместе со своими одноклассниками раздавала еду малоимущим.

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Об сообщает "Страна" со ссылкой на Instagram Новопечерской школы, где обучается девочка.

Судя по снимку, дочь президента стояла на раздаче в фартухе и перчатках и насыпала еду в тарелку. Головной убор при этом у нее и ее подруг почему-то отсутствует.

Дочь Зеленского покормила бедняков – СМИ (ФОТО) - фото 190109

Как передает СМИ, акция по кормления малоимущих прошла в одной из точек "Обед без бед" от проекта "Жизнелюб", где каждый день кормят горячими обедами. В основном там подают еду из ресторанов, однако на этот раз в меню были блюда из школьной кухни.

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Напомним, 1 сентября 6-летний сын президента пошел в школу. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что его там ждет.
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