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В Раде опубликовали текст скандального законопроекта "О всеукраинском референдуме"

09:20
Стефанчук продавливает закон о референдуме - фото 1
Стефанчук продавливает закон о референдуме

На сайте парламента появился текст обещанного заместителем спикера ВР Дмитрия Разумкова Русланом Стефанчуком.

Представитель "Слуги народа" решил, что существует необходимость внедрить в законодательство возможность проведения референдумов, результаты которых не могут быть отменены.

Фейковый турборежим: за полгода работы Рада приняла меньше законов, чем в 2014-м

При должной формулировке вопросов и раскачивании населения таким образом можно без проблем добиться принятия абсолютно любых нужных властям решений.

Как следует из документа, на референдум можно выносить вопросы изменения в Конституцию, которые касаются ее первого, третьего и восьмого разделов - "Общие основы", "Выборы и референдум" и "Внесение изменений в Конституцию", а также о решении "вопросов общегосударственного значения; утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращении действия закона Украины или отдельных его положений".

Фактически с помощью референдума можно переписать все правила выборов и принять абсолютно любое решение, а благодаря пункту о том, что утверждать его результаты не должен ни один гос орган, а отменить их можно не ранее чем через три года, законопроект выглядит пугающе опасным для государства.

Теперь же в "Слуге народа" хотят проводить "общественные обсуждения" инициативы, которые традиционно проходят в компании лояльных правящей партии людей.

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референдум Руслан Стефанчук Партия Слуга народа Новости
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