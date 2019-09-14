Зеленский вернулся в "Кватал 95" - яркое ВИДЕО

Зеленский вернулся в «Кватал 95» - яркое ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в "Квартал 95". Но лишь на время.

Видео выступления экс-шоумена появилось в сети.

Как сообщают СМИ, глава государства решил ярко завершить второй день форума "Ялтинской европейской стратегии" (прошел в Киеве в пятницу, 13 сентября – прим. ред.) и пригласил на мероприятие "Квартал 95".

Ялтинский форум, 13 сентября 2019 г.

Вишенькой шоу стало выступление комика Юрия Великого в роли президента Украины.

Войдя в роль, он попросил Владимира Зеленского выйти на сцену и сыграть переводчика.

А тот и рад. В общем, смотрите сами.

Напомним, что президент Украины больше не является владельцем компаний "Киноквартал" , "Студия Квартал-95, "Продюсерский центр "Лига Смеха" и др. фирм. Т.е., формально он не должен вмешиваться в работу юмористов. Также примечательно, что он оставил без внимания высмеивание своей особы и главы ОП Андрея Богдана. Это вполне соответствует его более ранним заявлениям о том, что он не против юмористической критики своих действий. Как кстати не против и сам "Квартал". Только зацените вот на это видео.

https://beztabu.net/shoubiz_t7103 https://beztabu.net/shoubiz_t7103

Напомним, что президент Украины больше не является владельцем компаний "Киноквартал" , "Студия Квартал-95, "Продюсерский центр "Лига Смеха" и др. фирм.

Однако он продолжает следить за работой своего бывшего коллектива и не против того, чтобы его высмеивали. Как кстати не против и сам "Квартал". Только зацените вот на это видео.