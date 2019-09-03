Зеленский возмутился новым "Кварталом". Что произошло?

Зеленский возмутился новым "Кварталом". Что произошло?

Президент Украины Владимир Зеленский остался недовольным новым шоу "Квартал 95".

Об этом рассказал шоумен Александр Пикалов в интервью "УП".

"После эфира звонил. Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе – в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла (Песни "Каждый вечер-вечер наступает вдруг" – прим. ред). Чисто технические вопросы его интересовали... позвонил Жене (Кошевому - прим. ред.), сказал: "А чего там не так, там не так?".

Александр Пикалов

Напомним, что президент Украины больше не является владельцем компаний "Киноквартал" , "Студия Квартал-95, "Продюсерский центр "Лига Смеха" и др. фирм. Т.е., формально он не должен вмешиваться в работу юмористов.

Также примечательно, что он оставил без внимания высмеивание своей особы и главы ОП Андрея Богдана. Это вполне соответствует его более ранним заявлениям о том, что он не против юмористической критики своих действий. Как кстати не против и сам "Квартал". Только зацените вот на это видео.