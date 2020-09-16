Зеленский в Австрии рассказал о свое жалости из-за "потери отношений" с Россией

Зеленский похвастался диалогом с Путиным

Во вторник, 14 сентября, президент Украины начал свой первый послекарантинный международный визит. Заходил ли он в супермаркеты Вены без маски и чилил ли со своим окружением в местных кафешках, неизвестно, но зато гарант рассказал о своих успехах в переговорах с русскими.

После встречи с президентом Австрии Ван дер Белленом, Зеленский не нашел ничего лучшего, кроме как хвастаться своими договоренностями с террористом номер один.

При этом ни слова о том, что Путин нарушает взятые на себя обязательства, наш глава государства не сказал. С учетом того, что в Австрии и без того чрезвычайно сильно российское лобби, а сотрудничающее с Кремлем правительство еще до президентства Зеленского постоянно пыталось инициировать пересмотр и даже снятие санкций с РФ за оккупацию Крыма и развязывание войны на Донбассе, выступления лидера Зе команды геополитически можно назвать абсолютно провальным.

- Вы спросили, какие у нас отношения. К сожалению, мы потеряли это слово и потеряли значение этого слова между нашими странами. У нас раньше были прекрасные отношения, а сегодня 14 тысяч погибших, нет двух территорий нашей независимой страны, - заявил президент, словно русские никогда не ущемляли интересы Украины до 2014-гою - Но договоренность о режиме "тишины" на Донбассе и обмене пленными стали началом нашего диалога. А по поводу отношений еще очень и очень рано говорить.

Как известно, 9 сентября состоялось внеочередное заседание ТКГ, во время которого стороны договорились о проведении совместной инспекции ВСУ и российских боевиков.

Весть о предстоящем визите российских террористов на позиции украинских войск была очень негативно воспринята украинским гражданским обществом. В частности, главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов вышеупомянутые договоренности назвал госизменой и призвал военнослужащих предпринять соотвествующие действия.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями".