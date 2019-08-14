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Зеленский уволил замглавы СНБО. Названа причина

12:15
Зеленский уволил замглавы СНБО. Названа причина - фото 1
Зеленский уволил замглавы СНБО. Названа причина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы СНБО Александра Литвиненко. И тут же назначил его на другую должность.

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Об этом сообщается на сайте ОП.

Зеленский уволил замглавы СНБО. Названа причина - фото 185897

Александр Литвиненко

"Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе гаранта.

Зеленский уволил замглавы СНБО. Названа причина - фото 185896

Однако Литвиненко просидит без работы недолго. Новым указом Владимир Зеленский назначил его главой Национального института стратегических исследований.

Зеленский уволил замглавы СНБО. Названа причина - фото 185895

Отметим, что ранее Литвиненко уже работал в этом учреждении, занимая пост замдиректора (2010-2014). Однако после Майдана его ждало повышение и он был назначен замглавы СНБО.

Напомним, Зеленский назначил нового губернатора. Он человек Коломойского.

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СНБО Владимир Зеленский Александр Литвиненко Новости Украина
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