Зеленский уволил замглавы СНБО. Названа причина

Зеленский уволил замглавы СНБО. Названа причина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы СНБО Александра Литвиненко. И тут же назначил его на другую должность.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Александр Литвиненко

"Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе гаранта.

Однако Литвиненко просидит без работы недолго. Новым указом Владимир Зеленский назначил его главой Национального института стратегических исследований.

Отметим, что ранее Литвиненко уже работал в этом учреждении, занимая пост замдиректора (2010-2014). Однако после Майдана его ждало повышение и он был назначен замглавы СНБО.

Напомним, Зеленский назначил нового губернатора. Он человек Коломойского.