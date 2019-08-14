Зеленский уволил замглавы СНБО. Названа причина
Зеленский уволил замглавы СНБО. Названа причина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы СНБО Александра Литвиненко. И тут же назначил его на другую должность.
Об этом сообщается на сайте ОП.
Александр Литвиненко
"Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе гаранта.
Однако Литвиненко просидит без работы недолго. Новым указом Владимир Зеленский назначил его главой Национального института стратегических исследований.
Отметим, что ранее Литвиненко уже работал в этом учреждении, занимая пост замдиректора (2010-2014). Однако после Майдана его ждало повышение и он был назначен замглавы СНБО.
Напомним, Зеленский назначил нового губернатора. Он человек Коломойского.
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