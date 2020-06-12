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Зеленский уволил посла Украины во Франции, который добился отмены рекламы с Пореченковым

12:00
Зеленский сменил посла Украины во Франции - фото 1
Зеленский сменил посла Украины во Франции

В четверг, 11 июня, Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Олега Шамшура от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины во Франции, а также от представителя Украины в ЮНЕСКО.

Произошло это буквально через день после выступления дипломата по поводу скандальной рекламы йогурта компании Danone с российским террористом Пореченковым и после отказа французской корпорации от сотрудничества с ватоголовым адептом страны-агрессора.

"Danone" отказалась от рекламы с Пореченковым: Раскрыты детали

Уже вчера после громкой победы с отстаиванием национальных интересов Украины, на сайте президента опубликовали указ о назначении на должность посла Вадима Омельченко. Шамшур же был уволен с должности другим распоряжением гаранта:

"Освободить Шамшура Олега Владиславовоича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и с должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству".

Причин для уовльнения дипломата, само собой, никто не пояснил. Но, скорее всего, речь идет о банальной ротации, которая совпала со временем с "финальным аккордом" Шамшура в кресле посла. Так, в Париже дипломат находится уже без малого шесть лет, а обычно послов отзывают из командировок примерно раз в четыре года. Кроме того, назначение нового посла анонсировал глава Офиса президента Андрей Ермак еще в начале июня.

Сам же Шамшур может получить должность посла Украины в США.

Что же касается нового представителя нашей страны во Франции, то Омельченко пришел в МИД из кресла главы Института Горшенина. Заслуженный юрист Украины и выпускник Национальной юридической академии имени Ярослава Мудорого работал в органах внутренних дел, дважды становился советником спикеров Верховной Рады, а также возглавлял группу советников вице-премьера по экономическим реформам.

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