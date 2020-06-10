"Danone" отказалась от рекламы с Пореченковым: Раскрыты детали

"Danone" отказалась от рекламы с Пореченковым: Раскрыты детали

Французская компания "Danone" отказалась от рекламы с российским актером Михаилом Пореченковым.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

"У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, желаю вам приятного аппетита", - отметил дипломат.

Что было ранее?

В июне 2020 года российский филиал компании Danon выпустил рекламный ролик с Михаилом Пореченковым, разыскиваемого в Украине за терроризм. Как известно, 30 октября 2014 г. актер прибыл на оккупированную часть Донецкой области.

Позже в сети появилось видео стрельбы Пореченкова по позициям ВСУ. В 2015 г. СБУ объявила мужчину в розыск по делу о террористическом акте или угрозе его совершения, а Госкино запретило 69 фильмов с участием актера.