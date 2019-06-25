ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский уволил Богдана. И тут же назначил снова

18:10
Зеленский уволил Богдана. И тут же назначил - фото 1
Зеленский уволил Богдана. И тут же назначил

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы АП. И тут же назначил на новую должность.

Как заработал миллионы Богдан? (ВИДЕО)

Гарант уже подписал соответствующий указ.

Согласно опубликованному акту, отныне Андрей Богдан будет исполнять обязанности руководителя Офиса президента Украины.

Зеленский уволил Богдана. И тут же назначил снова - фото 183270

Те же изменения коснулись замглавы АП Сергея Трофимова и пр. заместителей Богдана.

Напомним, Зеленский анонсировал реорганизацию АП и скорый съезд своего аппарата с ул. Банковой. Хотя ранее ее открытие было названо одним из достижений президента. Правда, нашлось оправдание.

"Я очень этого хочу. Главная для меня сейчас проблема - сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", - заявил Зеленский.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Администрация Президента Владимир Зеленский Андрей Богдан Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский получил первую зарплату. Сумма шокирует - фото 1
Зеленский получил первую зарплату. Сумма шокирует
22:31
Зеленский поедет в Канаду: известно зачем - фото 1
Президент едет в Канаду: известно зачем
21:50
Нет агитации: Вакарчук оправдался за концерты - фото 1
Нет агитации: Вакарчук оправдался за концерты
21:10
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Загрузка...