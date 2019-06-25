Зеленский уволил Богдана. И тут же назначил снова

Зеленский уволил Богдана. И тут же назначил

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы АП. И тут же назначил на новую должность.

Гарант уже подписал соответствующий указ.

Согласно опубликованному акту, отныне Андрей Богдан будет исполнять обязанности руководителя Офиса президента Украины.

Те же изменения коснулись замглавы АП Сергея Трофимова и пр. заместителей Богдана.

Напомним, Зеленский анонсировал реорганизацию АП и скорый съезд своего аппарата с ул. Банковой. Хотя ранее ее открытие было названо одним из достижений президента. Правда, нашлось оправдание.

"Я очень этого хочу. Главная для меня сейчас проблема - сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", - заявил Зеленский.