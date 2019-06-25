Офшоры и отмены кредитов: как заработал миллионы Андрей Богдан? (ВИДЕО)

Андрей Богдан заработал миллионы, помогая проворачивать крупные аферы

Назначенный с нарушением закона главой администрации президента Андрей Богдан может по праву считаться богатым человеком. Его имя фигурирует во множестве темных дел о банкротстве крупных предприятий.

Журналисты "Наших грошей з Денисом Бігусом" расследовали махинации, в которых Андрей Богдан участвовал в качестве юриста.

Компания "Пукшин и партнеры", в которой раньше работал глава АП при президенте Зеленском, активно участвовала во множестве дел, связанных с невозвратом кредитов. Реализуемая с помощью юриста схема предельно проста: компания берет заем у банка под залог, скажем, завода. Но возвращать деньги не хочет, поэтому пользуется услугой кипрского офшора, который заявляет о том, что фирма должна деньги не только украинскому финансовому учреждению, но и ему. Вместо миллионов через суд киприоты получают в свое имущество предприятие, а затем его за бесценок перепродают изначальным владельцам. Таким образом, банк остается и без залогового имущества и без средств.

Так, Богдан участвовал в махинации с маслосыркобинатом из группы "Клуб сыра", который взял 150 миллионов у банка "Финансы и кредит" в 2007-м. А уже спустя два года, когда банк попытался отобрать залоговое имущество, комбинат вывели из ипотеки двумя судебными решинеями. По одному из исков офшор из Вирджинии требовал у предприятия возврата 50 миллионов, а по другому - еще 150 миллионов. В суде перед офшорной фирмой маслосыркомбинат долг признавал, поэтому Андрею Богдану легко удалось вывести предприятие из-под банковского удара. А затем его продали новосозданной и связанной с "Клубом сыра" фирме.

Причем владлец офшора Александр Баулин спустя несколько лет передал Богдану право представлять его же фирму, что говорит о непосредственной связи главы АП с мутными финансовыми структурами. Более того, член правления многострадального ЧАО "Светловский маслосыркомбинат" Александр Коваленко сейчас по доверенности торгует землей Богдана под Киевом.

Не менее эпично выглядит эта история и с другой стороны. В тяжбе между банком, сыркомбинатом и офшором с двух сторон участвовали друзья Богдана. Так, Роман Бабий, один из партнеров фирмы "Пукшин и партнеры", в суде представлял интересы предприятия. Богдан - офшора. Казалось бы, конфликт интересов налицо, но нет, все, кроме банка, остались в выигрыше. И даже судьи - решение по делу принимала судья Высшего хозсуда Киева Мальвина Данилова, чей гражданский муж приходится Богдану коллегой и другом.