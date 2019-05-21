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Зеленский требует ужесточить санкции против России

11:30
Зеленский требует ужесточить санкции против России - фото 1
Зеленский требует ужесточить санкции против России

Избранный президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями США призвал ужесточить санкции против России.

Украина при Зеленском: что нас ждет

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - заявил президент.

Помимо этого гарант поблагодарил представителей Администрации и Конгресса США за помощь в сфере безопасности и пообещал по настоящему "европеизировать" Украину.

"У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности".

Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский с огромным отрывом победил действующего гаранта Петра Порошенко. Началась новая эпоха, эпоха шестого президента Украины. Куда она нас приведет - на Запад или Восток ?

 

 

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