Зеленский раскошелится за кофе в Хмельницком: Но есть условие

Зеленский согласился заплатить штраф за кофе в Хмельницком: Но есть условие

Президент Украины Владимир Зеленский согласен заплатить штраф за нарушение карантина при посещении кафе в г. Хмельницкий.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", - сказал глава государства.

Что было ранее?

3 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом город Хмельницкий и решил полюбоваться местными достопримечательностями. Прогуливаясь по улицам, глава государства зашел в местную кофейню. И тут же нарушил закон.

Согласно постановлению Кабмина, украинские общепиты могли возобновить свою работу лишь с 5 июня. До этой даты рестораны и кафе имели право обслуживать своих клиентов только на летних террасах.

После поднявшегося резонанса, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко попытался оправдать нарушение карантина Владимира Зеленским "рабочей инспекцией".

Однако правоохранители были неумолимы: 10 июня Национальная полиция составила административные протоколы на президента Украины и всех его спутников, посетивших кафе в Хмельницком.

19 июня состоялся суд по делу о нарушении карантина Владимиром Зеленским и его свитой. Рассмотрев все "за" и "против", Фемида обязала главу ОПУ Андрея Ермака и пр. правонарушителей заплатить штраф по 17 тыс грн каждый. Санкция суда не коснулась лишь одного человека – президента Украины, наделенного неприкосновенностью перед законом.