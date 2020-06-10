Полиция оштрафовала Зеленского за кофе в Хмельницком

Полиция оштрафовала Зеленского за кофе в Хмельницком

Национальная полиция оштрафовала президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

В результате проведенной проверки полицейские составили административные протоколы по ст. 44-3 АКУ ("Нарушение правил карантина") на владельца кафе и посетителей, в том числе - Президента Украины Владимира Зеленского, главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Как уточнили в полиции, нарушение правил карантина людей влечет за собой наложение штрафа в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

Что было ранее?

3 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом город Хмельницкий и решил полюбоваться местными достопримечательностями. Прогуливаясь по улицам, глава государства зашел в местную кофейню. И тут же нарушил закон.

Согласно постановлению Кабмина, украинские общепиты могли возобновить свою работу лишь с 5 июня. До этой даты рестораны и кафе имели право обслуживать своих клиентов только на летних террасах.

После поднявшегося резонанса, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко попытался оправдать нарушение карантина Владимира Зеленским "рабочей инспекцией".