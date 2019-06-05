Гройсман "снизит" тарифы: что это было

Гройсман пообещал снизить тарифы: что это было

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от "Нафтогаза" снизить цены на газ. Объясняем, что это было.

Свою волю политик озвучил во время заседания Кабмина.

"Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены на газ выше рыночных на июнь. То же самое они планируют сделать в июле. Потому мы разработали еще один нормативный документ, который не позволит им злоупотреблять своим положением, а они – монополисты", - заявил Гройсман.

И добавил следующее:

"Сегодня мы примем решение, которое вернет их на землю. Они накрутили цену до 8,8 грн/кубометр в некоторых регионах. Вы снова будете тыкать пальцами, что это сделало Правительство или кто-либо еще?! Нет, я делаю акцент на том, что никто этого терпеть не будет. Вот этот коридор 7,7 - 8 тысяч отвечает рыночной цене".

Отметим, что социальная риторика премьера вовсе не случайна и понятно почему. Не за горами парламентские выборы и как показывают последние соцопросы, в Раду пройдут лишь четыре партии и политсилы Гройсмана в этом списке нет.

Даже если предположить, что тарифы и вправду будут снижены, то это вряд ли поможет премьеру. Схожие месседжи пытался подавать и Петр Порошенко перед выборами президента. Результат известен.