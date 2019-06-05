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Гройсман "снизит" тарифы: что это было

12:24
Гройсман пообещал снизить тарифы: что это было - фото 1
Гройсман пообещал снизить тарифы: что это было

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от "Нафтогаза" снизить цены на газ. Объясняем, что это было.

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Свою волю политик озвучил во время заседания Кабмина.

"Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены на газ выше рыночных на июнь. То же самое они планируют сделать в июле. Потому мы разработали еще один нормативный документ, который не позволит им злоупотреблять своим положением, а они – монополисты", - заявил Гройсман.

И добавил следующее:

"Сегодня мы примем решение, которое вернет их на землю. Они накрутили цену до 8,8 грн/кубометр в некоторых регионах. Вы снова будете тыкать пальцами, что это сделало Правительство или кто-либо еще?! Нет, я делаю акцент на том, что никто этого терпеть не будет. Вот этот коридор 7,7 - 8 тысяч отвечает рыночной цене".

Отметим, что социальная риторика премьера вовсе не случайна и понятно почему. Не за горами парламентские выборы и как показывают последние соцопросы, в Раду пройдут лишь четыре партии и политсилы Гройсмана в этом списке нет.

Даже если предположить, что тарифы и вправду будут снижены, то это вряд ли поможет премьеру. Схожие месседжи пытался подавать и Петр Порошенко перед выборами президента. Результат известен.

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Кабмин Нафтогаз Владимир Гройсман газ тарифы Новости Украина
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