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Зеленский сменил имя в Facebook

25 апреля, 18:30
Зеленский сменил имя в Facebook - фото 1
Зеленский сменил имя в Facebook

Будущий президент Украины Владимир Зеленский переименовал свою страницу в Facebook. Теперь его зовут….

…..Володимир Зеленський!

Зе за 5 тысяч: в сети "торгуют" подписями комика

О причинах смены имени рассказала пресс-секретарь Зе Ирина Победеносцева.

"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента"

И тут же добавила, что это частная страница и скоро будет создана новая - "Володимир Зеленський президент України". Всякие же теории о подстройке команды Зе под нашумевший языковой закон в штабе избранного гаранта отрицают.

А пока Зеленский меняет имя, Квартал 95 делает перестановки.

Так, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой. Перестановки ожидает и "Вечерний квартал". Популярное шоу пополнится новыми, но знакомыми лицами.

"Это участники команды "Днепр", актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Также в новых записях программы примет участие актер Improv Live Show Владимир Шумко. Кроме этого, на постоянной основе в состав актерской труппы "Вечернего Квартала" уже официально вошел Владимир Мартынец”, - заявила студия.

Замену получит и проект "Рассмеши комика".

"В детской версии Владимира заменил Юрий Ткач, съемки с его участием уже состоялись, а программа была в эфире "1+1". А вот кто займет место Владимира во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового 16-го сезона проекта, который запланирован на осень", - отметили в компании.

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Громадське
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