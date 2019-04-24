Зе за 5 тысяч: в сети "торгуют" подписями комика

18:00 24 апреля,

Зеленский за 5 тысяч: в сети "торгуют" комиком

Не успел Зеленский принять присягу, как на нем уже решили подзаработать, а если точнее на его автографах.

Свои "товары" украинцы выкладывают на сайте Olx.

Наиболее дорогим оказалось предложение жителя Алексеевки. За подпись шоумена он просит ни много ни мало, а целых 5, 5 тыс. грн. А вот уроженец Днепра оказался менее меркантильным; за подпись комика он хочет всего лишь 500 грн.

Но есть и оптовые предложения.

Так, делец из Харькова предлагает приобрести не только автограф Зеленского, но и подпись его коллеги Юрия Крапова. Цена вопроса 2 тыс. грн. Согласился ли кто-то на столь выгодную сделку – неизвестно.

Напомним, 21 апреля рабочие нашли ребенка и тут же нарекли его…в честь Зеленского и Порошенко.

Инцидент произошел прямиком в день выборов в поселке Лиман (Донецкая область).

Рабочие железнодорожной станции ничего веселее не придумали, как назвать найденыша Лиманским Владимиром Петровичем - в честь Владимира Зеленского, Петра Порошенко и самого поселка.

Как сообщили железнодорожники, дитя спасла дежурная станции Ольга Липская. Та рассказала следующую историю.

"Пуповина ребенка была перевязана домашней ниткой. Мапыш был одет и лежал на подушке. Т.е, мать вряд ли хотела лишить ребенка жизни".

На данный момент горе-родительницу ищут правоохранители. Как бы там ни было, но рабочие станции уже начали строить планы на будущее малыша.

"Будем рады видеть тебя работником нашей станции", - заявили они.