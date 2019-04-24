Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Зе за 5 тысяч: в сети "торгуют" подписями комика

24 апреля, 18:00
Зеленский за 5 тысяч: в сети "торгуют" комиком - фото 1
Зеленский за 5 тысяч: в сети "торгуют" комиком

Не успел Зеленский принять присягу, как на нем уже решили подзаработать, а если точнее на его автографах.

Свои "товары" украинцы выкладывают на сайте Olx.

За Зеленским: в РФ послали комика на выборы

Наиболее дорогим оказалось предложение жителя Алексеевки. За подпись шоумена он просит ни много ни мало, а целых 5, 5 тыс. грн. А вот уроженец Днепра оказался менее меркантильным; за подпись комика он хочет всего лишь 500 грн.

Но есть и оптовые предложения.

Так, делец из Харькова предлагает приобрести не только автограф Зеленского, но и подпись его коллеги Юрия Крапова. Цена вопроса 2 тыс. грн. Согласился ли кто-то на столь выгодную сделку – неизвестно.

Зе за 5 тысяч: в сети 'торгуют' подписями комика - фото 180117

Напомним, 21 апреля рабочие нашли ребенка и тут же нарекли его…в честь Зеленского и Порошенко.

Инцидент произошел прямиком в день выборов в поселке Лиман (Донецкая область).

Рабочие железнодорожной станции ничего веселее не придумали, как назвать найденыша Лиманским Владимиром Петровичем - в честь Владимира Зеленского, Петра Порошенко и самого поселка.

Как сообщили железнодорожники, дитя спасла дежурная станции Ольга Липская. Та рассказала следующую историю.

"Пуповина ребенка была перевязана домашней ниткой. Мапыш был одет и лежал на подушке. Т.е, мать вряд ли хотела лишить ребенка жизни".

На данный момент горе-родительницу ищут правоохранители. Как бы там ни было, но рабочие станции уже начали строить планы на будущее малыша.

"Будем рады видеть тебя работником нашей станции", - заявили они.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский интернет торговля Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...