Зе за 5 тысяч: в сети "торгуют" подписями комика
Не успел Зеленский принять присягу, как на нем уже решили подзаработать, а если точнее на его автографах.
Свои "товары" украинцы выкладывают на сайте Olx.
Наиболее дорогим оказалось предложение жителя Алексеевки. За подпись шоумена он просит ни много ни мало, а целых 5, 5 тыс. грн. А вот уроженец Днепра оказался менее меркантильным; за подпись комика он хочет всего лишь 500 грн.
Но есть и оптовые предложения.
Так, делец из Харькова предлагает приобрести не только автограф Зеленского, но и подпись его коллеги Юрия Крапова. Цена вопроса 2 тыс. грн. Согласился ли кто-то на столь выгодную сделку – неизвестно.
Напомним, 21 апреля рабочие нашли ребенка и тут же нарекли его…в честь Зеленского и Порошенко.
Инцидент произошел прямиком в день выборов в поселке Лиман (Донецкая область).
Рабочие железнодорожной станции ничего веселее не придумали, как назвать найденыша Лиманским Владимиром Петровичем - в честь Владимира Зеленского, Петра Порошенко и самого поселка.
Как сообщили железнодорожники, дитя спасла дежурная станции Ольга Липская. Та рассказала следующую историю.
"Пуповина ребенка была перевязана домашней ниткой. Мапыш был одет и лежал на подушке. Т.е, мать вряд ли хотела лишить ребенка жизни".
На данный момент горе-родительницу ищут правоохранители. Как бы там ни было, но рабочие станции уже начали строить планы на будущее малыша.
"Будем рады видеть тебя работником нашей станции", - заявили они.