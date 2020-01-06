Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ

Зеленский съездил в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ

Намедни Владимир Зеленский выехал в Оман якобы с рабочим визитом. Сеть не замедлила взорваться шутками и мемами.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Что же не так с этим вояжем? Объясняем.

Кому-то это все напомнило хорошо известную сказку.

Интересно, что же загадал президент?

Есть мнение, что желания исполняет не Хоттабыч, а другой волшебник. А может президент просто отдыхает? Ну, или как в одном известном фильме?

Как бы там ни было, но одно прозвище ему уже обеспечено.

А где-то неподалеку за всем наблюдает Порошенко.

Кстати о нем. Пятый президент очень интересуется оманским вояжем Зеленского. Уже известно почему.