Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ
Зеленский съездил в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ
Намедни Владимир Зеленский выехал в Оман якобы с рабочим визитом. Сеть не замедлила взорваться шутками и мемами.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Что же не так с этим вояжем? Объясняем.
Кому-то это все напомнило хорошо известную сказку.
Интересно, что же загадал президент?
Есть мнение, что желания исполняет не Хоттабыч, а другой волшебник.
А может президент просто отдыхает?
Ну, или как в одном известном фильме?
Как бы там ни было, но одно прозвище ему уже обеспечено.
А где-то неподалеку за всем наблюдает Порошенко.
Кстати о нем. Пятый президент очень интересуется оманским вояжем Зеленского. Уже известно почему.
Напомним, 5 января 2020 г. пресс-служба ОПУ сообщила о рабочем визите Владимира Зеленского в Оман, что в свою очередь вызвало некоторые сомнения у противников гаранта. В это же время появилась информация о том, что оппонент президента Петр Порошенко также времени зря не теряет и отдыхает на Сейшельских островах. Подробности читайте по ссылке.
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