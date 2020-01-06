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Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ

12:24
Зеленский съездил в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 1
Зеленский съездил в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ

Намедни Владимир Зеленский выехал в Оман якобы с рабочим визитом. Сеть не замедлила взорваться шутками и мемами.

Порошенко попросит Зеленского отчитаться за Оман

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Что же не так с этим вояжем? Объясняем.

Кому-то это все напомнило хорошо известную сказку.

Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193895
Интересно, что же загадал президент?
Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193897
Есть мнение, что желания исполняет не Хоттабыч, а другой волшебник.
Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193898
А может президент просто отдыхает?
Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193899
Ну, или как в одном известном фильме?
Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193900

Как бы там ни было, но одно прозвище ему уже обеспечено.

Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193901
А где-то неподалеку за всем наблюдает Порошенко.
Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193902

Кстати о нем. Пятый президент очень интересуется оманским вояжем Зеленского. Уже известно почему.

Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193903

Напомним, 5 января 2020 г. пресс-служба ОПУ сообщила о рабочем визите Владимира Зеленского в Оман, что в свою очередь вызвало некоторые сомнения у противников гаранта. В это же время появилась информация о том, что оппонент президента Петр Порошенко также времени зря не теряет и отдыхает на Сейшельских островах. Подробности читайте по ссылке.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Украина
Без табу
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