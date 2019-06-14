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Зеленский сделал важные кадровые назначения

20:00
Николая Балана первм с назначением поздравил Арсен Аваков - фото 1
Николая Балана первм с назначением поздравил Арсен Аваков

В пятницу, 14 июня, президент Зеленский наконец заполнил вакансии сразу на двух важных кадровых позициях.

Новых руководителей получили Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.

Новый начальник Госпогранслужбы - полковник Сергей Дейнеко. Дейнеко - участник войны на Донбассе, награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Экс-главу Нацгвардии посадили и отпустили. За деньги

Главой Нацгвардии назначен генерал-лейтенант Николай Балан. Уроженец Ивано-Франковской области до русской оккупации был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 указом Президента был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины. 7 мая 2019 предназначен исполняющим обязанности командующего НГУ. Награжден орденами «За заслуги» II и III степеней и медалью «За военную службу Украине».

Кроме того, полностью сформирован руководящий состав Национальной гвардии Украины. Владимир Кондратюк назначен первым заместителем командующего Нацгвардии, заместителем командующего НГУ назначили Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

Балан заменил скандального Юрия Аллерова - он уволился с должности в начале мая 2019, а сейчас находится под следствием из-за махинаций с квартирами.

Дейнеко назначен взамен уволенного в конце мая 2019 Петра Цигикала. Тот тоже имеет шлейф коррупционных скандалов, однако пока ни одно из обвинений не доведено до суда.

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Государственная пограничная служба Нацгвардия Юрий Аллеров Петр Цигикал Владимир Зеленский МВД Новости Украина
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