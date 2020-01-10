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Зеленский с диким опозданием выдавил из себя заявление о сбитии "Боинга"

10:00
У Зеленского сумели выдавить реакцию на данные о сбитом "Боинге" - фото 1
У Зеленского сумели выдавить реакцию на данные о сбитом "Боинге"

Только утром в пятницу, 10 января, президент Украины отреагировал на данные о том, что рейс МАУ PS752 был поражен ракетой из зенитно-ракетного комплекса.

Спустя 12 часов после того, как стало известно об имеющихся данных американской, канадской и британской разведок о запуске ракет перед крушением "Боинга", на странице Офиса президента и в Telegram-канале Зеленского появилась первая реакция гаранта.

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Судя по всему, именно такое время понадобилось работникам ОПУ, чтобы наклепать простенький текст, в котором бы не было осуждения действий Ирана и в то же время противоречий заявлениям лидеров стран Запада. В заявлении Зеленский ушел от любой конкретики и лишь объявил о том, что цель Киева - установить бесспорную истину.

"Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский с диким опозданием выдавил из себя заявление о сбитии 'Боинга' - фото 194121

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

9 января объявлен в Украине днем траура.

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