Зеленский отложил вылет из Омана из-за тайной встречи с Медведчуком и кем-то из Кремля

Самолет был готов вывозить Зеленского из Муската уже утром, но рейс был отложен

"Срочный выезд" президента из Омана в Киев из-за сбития самолёта МАУ под Тегераном был осознанно задержан гарантом, поскольку он предпочёл провести какие-то тайные переговоры с оккупантами.

Как сообщают журналисты-расследователь проекта "Бигус.инфо", в 2:37 ночи 9 января глава государства приземлился в Жулянах, после чего сразу поехал на Банковую на совещание.

"Мы проверили данные прибытия самолета в аэропорт Жуляны, и определили что рейсом с Маскату в 2:37 ночи прибыл самолет Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, с хвостовым номером 9H-VJN", — утверждают журналисты.

При этом самолёт находился на месте уже утром 8 января, но Зеленский вылет отложил, поскольку ждал встречи с кем-то, кто прилетел в Оман из Москвы на том же самолете Bombardier.

Судя по всему, неизвестного гостя из Кремля после встречи отвозил в столицу страны-террориста самолёт Виктора Медведчука, так что можно предположить, что Зеленский в Омане проводил тайные переговоры с кем-то из верхушки РФ при участии главаря ОПЗЖ.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.