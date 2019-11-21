Зеленский рассказал об условиях возвращения украинских кораблей

Зеленский рассказал об условия возвращения украинских кораблей

В среду, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". У СМИ возникли вопросы об условиях их возвращения и гарант поспешил дать ответы.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мне кажется и нам всем, я знаю это, что мы правы в этой ситуации. Поэтому наши ребята должны были вернуться. И я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - заявил президент.

Ранее мы писали, что оккупанты посрезали с украинских судов всю электронику, навигационные и оружейные системы, плафоны и даже унитазы.

Но на этом негатив не заканчивается. Как утверждает юрист Николай Полозов, офис Зеленского взял на себя обязательство не восстанавливать корабли до судебных разбирательств у оккупантов. Собственно, эту информацию и опроверг президент Украины 20 ноября.