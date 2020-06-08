Зеленский изменит законодательство для своей жены: Что происходит?

Зеленский изменит законодательство для своей жены: Что происходит?

Президент Украины Владимир Зеленский хочет прописать обязанности первой леди страны на законодательном уровне.

Об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде".

"У нас была такая история, о которой мы не хотели говорить. Она (первая леди - ред.) писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже всем тем, кто не лечил больных коронавирусом, а просто в жизни заболел им. Писала письма, но не хотела на этом пиариться ", - заявил президент и уточнил, что пошло не так.

"Антипиар ей сделал человек, который ответил: что это за письма? Где мои 300 процентов (надбавки – прим. ред.)? К сожалению, этот врач не мог получить эти 300 процентов, он не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали своей жизнью", - отметил Владимир Зеленский и рассказал, как по его мнению можно избежать таких ситуаций в будущем.

"После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю. Серьезно говорю", - подчеркнул политик.

Как уточнил президент, "люди, избирая президента, будут понимать, что должна делать первая леди".

"Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне и закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование", - сказал глава государства.

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