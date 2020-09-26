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Гибель Ан-26: Спасатели продолжают поиски погибших

10:00
Гибель АН-26: Спасатели продолжают поиски погибших - фото 1
Гибель АН-26: Спасатели продолжают поиски погибших

В субботу, 26 сентября, спасатели ГСЧС продолжают поиски погибших военнослужащих с разбившегося борта АН-26 ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Гибель Ан-26: Спасатели продолжают поиски погибших - фото 205945

"По информации диспетчера аэродрома на борту находились 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали. 26 сентября в 9:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются. От ГСЧС привлечены 62 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Гибель Ан-26: Спасатели продолжают поиски погибших - фото 205946

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

Гибель Ан-26: Спасатели продолжают поиски погибших - фото 205947

В результате ЧП погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета.

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ГСЧС самолет Харьковская область Новости Украина Крушение Ан-26
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